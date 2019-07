Blasi | Regione si deve esprimere su impianti fotovoltaici su suolo agricolo

romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – “Oggi ho chiesto al Consiglio regionale di esprimersi sull’installazione disu, una questione urgente nella Tuscia, dato che sono sottoposte ad iter autorizzativo vere e proprie centrali energetiche nei comuni di Tuscania, Montalto di Castro e Tessennano con relativa occupazione di centinaia di chilometri quadrati di”. Lo afferma, in una nota, la portavoce M5S Lazio, Silvia. “Tra l’altro, questiricadono proprio nelle aree classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale come “Sistema del Paesaggio agrario” ovvero Paesaggio agrario di valore”, compromettendo in questo modo, per decenni, l’assetto rurale di una vasta porzione di territorio ed alterandone profondamente il paesaggio- continua- Purtroppo la mozione che impegnava la Giunta ad ...