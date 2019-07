BITTER SWEET | anticipazioni puntata di giovedì 11 luglio 2019

BITTER SWEET spoiler al 19-07 : l'Aslan ricatta la Piran affinché non si dimetta : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet, la serie tv turca che sta riscuotendo un discreto successo sulle reti Mediaset. Nelle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio su Canale 5, Ferit Aslan ricatterà Nazli Piran quando scoprirà che vuole licenziarsi mentre Engin e Fatos si fidanzeranno ufficialmente. Bitter Sweet: Demet vuole abortire Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 ...

BITTER SWEET Anticipazioni 11 luglio 2019 : Demet è incinta! : Demet scopre di aspettare un bambino ma decide di abortire senza dire nulla ad Hakan. Ferit scopre che Deniz è innamorato di Nazli.

BITTER Sweet/ Anticipazioni 10 luglio : Deniz furioso con Alya? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 10 luglio: tra Ferit e Nazli cresce il sentimento, ma tra i due spunta Deniz pronto a conquistare la giovane cuoca.

BITTER SWEET - ecco come Ferit e Deniz scoprono l’omicidio dei genitori di Bulut : Ferit e Deniz scoprono che Zeynep e Demir sono stati uccisi L’inizio di Bitter Sweet ha avuto come protagonisti proprio i genitori di Bulut, i tanto compianti Zeynep e Demir: nella prima settimana di messa in onda della soap opera turca c’è stato infatti un incidente che poi ha permesso – come ormai saprete tutti […] L'articolo Bitter Sweet, ecco come Ferit e Deniz scoprono l’omicidio dei genitori di Bulut proviene ...

BITTER SWEET - spoiler : Nazli parte per Antiochia con Asuman dopo la lite con l'Aslan : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la serie tv ambientata ad Istanbul che sta intrattenendo sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in programma tra qualche settimana su Canale 5, Nazli Piran decide di partire per Antiochia con sua sorella dopo essere stata smascherata da Ferit Aslan grazie ad una soffiata di Deniz. Bitter Sweet: Deniz geloso Nazli Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le ...

BITTER SWEET - anticipazioni 11 luglio : Deniz mette fine all'amicizia con Alya : Nuovo appuntamento sulle novità di Bitter Sweet, la serie tv turca ambientata ad Istanbul che narra la storia di Nazli Piran e Ferit Aslan. La trama del nuovo episodio in programma giovedì 11 luglio su Canale 5, svelano che Deniz deciderà di troncare ogni rapporto con la cantante Alya mentre Demet scoprirà di attendere un bambino da suo marito Hakan. Una lieta notizia che non porterà il sorriso alla donna, tanto da prendere una decisione ...

BITTER SWEET - anticipazioni : Fatos accetta l'invito dell'autista - la Piran evita l'Aslan : Una nuova e appassionante puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attende i numerosissimi fan della soap opera turca nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio 2019, dove, stando alle anticipazioni, vedremo che Tarik finalmente, prendere coraggio e inviterà Fatos a teatro. I due però, si ritroveranno seduti proprio vicino a Engin e alla sua amica Adriana, creando non poco imbarazzo tra i protagonisti. Intanto Bulut, dopo essere stato ritrovato ...

BITTER SWEET - trama 24^ puntata : Ayla rivela di amare Deniz durante un concerto : L’appassionante soap opera di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” ha già conquistato i telespettatori italiani. Le anticipazioni del ventiquattresimo appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 giovedì 11 luglio 2019, dicono che Deniz per l’ennesima volta spezzerà il cuore ad Ayla. Quest’ultima sempre più testarda e gelosa del rapporto nato tra il fratello di Demet e la cuoca Nazli Piran, rivelerà ciò che prova per il musicista ...