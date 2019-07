Bimba di 18 mesi morta precipitata dalla nave crociera Il nonno | «Non l' ho sporta | la

Nonno fa penzolare nipotina di 18 mesi fuori dalla finestra della nave : Bimba precipita e muore : Una bimba di 18 mesi è morta dopo essere caduto da una nave da crociera. Secondo quanto ricostruito la piccola sarebbe scivolata dalle braccia di suo Nonno che si trovava all'undicesimo piano della nave Freedom of the Seas di Royal Caribbean. Un volo di quasi 50 metri terminato sul cemento sottostante mentre la nave era attraccata a San Juan, Porto Rico. La bimba è stata ricoverata in ospedale alle 16:30 circa (ora locale, le 10.30 in Italia), ...

Salerno - Bimba di 8 mesi morta per lesioni gravi : arrestata anche la madre : È stata arrestata dagli agenti della squadra mobile di Salerno e portata nel carcere della stessa città, la madre della bambina di 8 mesi morta per lesioni nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi in provincia di Salerno. La donna, così come il padre della bambina, Giuseppe Passariello, già in carcere dal 23 giugno, è accusata di omicidio volontario aggravato. La bambina era morta nella notte tra il 21 e il 22 giugno ed era stata portata ...

Bimba otto mesi morta strangolata - arrestata anche la mamma : È stata tratta in arresto poche ore fa dagli agenti della polizia di Stato, su richiesta del pm Roberto Lenza della Procura di Nocera Inferiore, Immacolata Monti, la mamma della piccola...

Bimba di 2 mesi rischia paralisi! Raccolti 2 milioni per curarla col farmaco più costoso del mondo : Una travolgente iniziativa di solidarietà ha visto protagonisti migliaia di cittadini portoghesi che hanno raccolto gli oltre due milioni di euro necessari per salvare Matilde, una bambina di meno di due mesi affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più grave di questa malattia, perché impedisce il funzionamento dei muscoli e porta rapidamente alla paralisi totale. In seguito a un appello lanciato in televisione e diffuso anche ...

Bimba 8 MESI MORTA A NOCERA "STRANGOLATA"/ Padre arrestato - restano dubbi sulla madre : Piccola BIMBA di 8 MESI MORTA a NOCERA Inferiore, Salerno,: 'strangolata e lesioni'. arrestato il Padre di Jolanda, crescono dubbi sulla madre Imma

Bimba di 8 mesi arrivata morta in ospedale - l'autopsia : "Forse è stata soffocata" : La Bimba di 8 mesi di Sant'Egidio del Monte Albino era arrivata sabato già morta nell'ospedale di Nocera Inferiore (Salerno)...

“Ripetuti maltrattamenti” - così è morta a otto mesi la Bimba di Nocera : L'accusa e' pesantissima: omicidio volontario aggravato della figlia di appena 8 mesi, deceduta la notte tra venerdi' e sabato scorsi, nell'Agro Nocerino Sarnese. E, secondo la Procura di Nocera Inferiore (Salerno), a commetterlo, sarebbe stato il padre Giuseppe Passariello, che ora e' in carcere. La madre della piccola, Immacolata Monti, e' indagata, con la stessa accusa. Gli inquirenti ritengono che l'uomo, un 37enne, sia gravemente indiziato ...

Arrestato il padre della Bimba di 8 mesi morta a Salerno : Giuseppe Passariello è in custodia cautelare nel carcere di Salerno per pericolo di fuga. La madre rimane indagata. È stato Arrestato Giuseppe Passariello, il padre della piccola di 8 mesi morta nella notte di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. La bambina era arrivata al pronto soccorso Umberto I di Nocera con diverse ecchimosi ed escoriazioni sul corpo. L'uomo di 37 anni è in custodia cautelare nel ...

Bimba di 8 mesi morta : arrestato il papà : Salerno - È stato arrestato e portato in carcere per pericolo di fuga il papà della Bimba di otto mesi morta nella notte di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino. La Bimba era giunta all’ospedale di Nocera con lesioni e lividi per cui erano stai subito iscritti nel registro degli indagati la mamma e il papà. Secondo quanto riferito dai sanitari, la bambina di otto mesi era giunta in ospedale intorno alle 3:30, ma c’è stato ben poco da fare, ...

Morte Bimba di otto mesi - arrestato il papà : È stato arrestato Giuseppe Passariello, il padre della bimba di otto mesi morta sabato notte a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno). La bimba era arrivata all’ospedale di Nocera Inferiore con lividi e lesioni. L’uomo, insieme alla moglie Imma Monti, da ieri era indagato per omicidio. L’arresto in carcere è scattato per pericolo di fuga....

Bimba di 8 mesi morta in ospedale - il papà fermato per omicidio : In stato di fermo per omicidio Giuseppe Passariello, il padre della Bimba di otto mesi arrivata morta e piena di lividi e ustioni all'ospedale Umberto I di Nocera. Il decredo del magistrato...

Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale : lesioni e lividi sul corpo : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale a Salerno con lesioni e lividi sul corpo : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale a Salerno con lesioni e lividi sul corpo | : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"