Beyoncè | «Per i brani del film “Re Leone” ho sperimentato ritmi pulsanti e una produzione

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Beyoncé, superstar mondiale e vincitrice di ben 23 Grammy, pubblica oggi il nuovo emozionante e potente singolo “Spirit”, presente nell’album “The Lion King: The Gift”: ode musicale ispirata alla classica storia del Re Leone e vera e propria lettera d’amore verso il continente africano, che uscirà il 19 luglio per Parkwood Entertainment/Columbia Records/Sony Music. Il singolo accompagna una scena cruciale che vede protagonista il personaggio a cui dà voce Beyoncé, Nala. La canzone è stata scritta appositamente per l’occasione da IIya Salmanzadeh, Timothy McKenzie e Beyoncé ed è stata prodotta da Beyoncé, IIya e Labrinth. Con “The Lion King: The Gift”, Beyoncé ha curato unamagistrale, mettendo insieme alcuni dei suoi artisti preferiti con i più importanti talenti africani al giorno d’oggi sia per omaggiare l’iconicosia per far conoscere gli autentici suoni dell’Africa ...

