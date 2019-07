Beach volley | World Tour 2019 Gstaad Che sfide per l’Italbeach nel primo turno del

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. L’Italia all’assalto della svizzera : cinque coppie azzurre al via : Tre coppie italiane già nel tabellone principale e due nelle qualificazioni: è un contingente corposo quello italiano che si appresta ad affrontare il Major Series di Gstaad, uno dei cinque appuntamenti più importanti della stagione, che segue di pochi giorni il torneo iridato di Amburgo. Torneo strano, quello svizzero, quest’anno: per importanza si può paragonare ad un Grand Slam nel tennis ma la collocazione, una settimana dopo il ...

Beach volley - Amburgo 2019. Il Mondiale più bello : Italia più vicina al tris per Tokyo ma i top team sono ancora lontani : In undici edizioni del Campionato del Mondo disputate fino a dieci giorni fa l’Italia aveva centrato solo due volte i quarti di finale, sempre al femminile, nel 2001 con Bruschini7Solazzi e nel 2013 con Menegatti/Cicolari. In un colpo solo l’ItalBeach presente ad Amburgo 2019 ha saputo fare in dieci giorni meglio di 22 anni di storia azzurra di questa disciplina: tre coppie nei quarti di finale, roba da stropicciarsi gli occhi, da ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cagliari. Manni/Bonifazi : primo sigillo! Scampoli/Varrassi : il nuovo che avanza : Una conferma e una gradita sorpresa. Cagliari cambia le gerarchie del Campionato Italiano dopo due tappe in fotocopia, con gli stessi vincitori. In Sardegna arriva in campo maschile il primo sigillo stagionale di Manni/Bonifazi che non scendono dal podio un anno a questa parte e rappresentano la continuità nel circuito tricolore. La novità, invece, arriva dalle donne con Scampoli/Varrrassi, che si apprestano a rappresentare l’Italia all’Europeo ...

Beach volley – Campionato italiano assoluto : Scampoli-Varrassi e Manni-Bonifazi trionfano a Cagliari : Campionato italiano assoluto: a Cagliari vittoria per Scampoli-Varrassi e Manni-Bonifazi Si è conclusa la terza tappa del Campionato italiano assoluto di Beach Volley che ha popolato il lungomare Poetto di Cagliari regalando spettacolo ed entusiasmo con ben 72 coppie che hanno calcato la sabbia sarda in questo week end di grande Beach Volley mentre un soffio di vento ha fatto ininterrottamente sventolare la bandiera dei quattro mori a ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Rimonta d’oro : Stoyanovskiy/Krasilnikov sul tetto del mondo : Sarà ricordato come il Mondiale delle prime volte quello di Amburgo 2019. Dopo il Canada, tocca alla Russia salire per la prima volta sul gradino più alto del podio iridato con Stoyanovskiy/Krasilnikov che si dimostrano più forti anche del tifo tedesco e piazzano la Rimonta vincente sui padroni di casa Thole/Wickler nella finale mondiale spegnendo gli entusiasmi dello stadio del tennis di Amburgo gremito in ogni ordine di posti. Entusiasmo alle ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Thole/Wickler : che impresa contro i norvegesi! La prima volta del Canada tra le donne : Un anno esatto fa, il 6 luglio 2018, Mol/Sorum subivano una sconfitta bruciante contro due giovani tedeschi sulla sabbia di Espinho, in Portogallo. Da quel momento i vichinghi invincibili hanno inanellato 70 successi e subito solo 5 sconfitte, aggiudicandosi otto dei dieci tornei più importanti tra World Tour e Campionati Europei. Un anno dopo Mol/Sorum devono alzare di nuovo bandiera bianca di fronte ai due ragazzi tedeschi che nel frattempo ...

Beach volley – Campionato Italiano Assoluto : domani si assegna la terza tappa a Cagliari : Campionato Italiano Assoluto: domani a Cagliari si assegna la terza tappa La terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley ha vissuto oggi la sua prima giornata di main draw a Cagliari sui campi della sesta fermata del lungomare Poetto. La giornata ha assegnato i primi pass per le semifinali di domani che saranno seguite dalle telecamere di raisport (diretta streaming su RaiPlay Sport) così come le finali del pomeriggio. A ...

Campionati del Mondo di Beach volley - tutte eliminate le coppie azzurre in gara : Non sono rimaste coppie azzurre in gara ai Campionati del Mondo di beach volley, Lupo e Nicolai si fermano ai quarti di finale Si è conclusa oggi la rassegna iridata di Amburgo per le coppie azzurre e con quattro formazioni ai nastri di partenza, il bilancio può considerarsi positivo. L’Italia, infatti ha chiuso quest’edizione portandosi a casa tre quinti posti, sanciti dall’eliminazione ai quarti di finale arrivata questa mattina per i ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Rossi/Carambula non scalano la “montagna russa” : quinto posto che lancia la volata per Tokyo : Troppo alta la “montagna russa” per Enrico Rossi e Adrian Carambula che chiudono al quinto posto la loro fantastica avventura mondiale, fermandosi (0-2) di fronte ad una delle due coppie al momento ingiocabili per gli azzurri: i russi Stoyanovskiy/Krasilnikov. La possenza atletica dell’avversario fa la differenza per due giocatori come Rossi e Carambula che non fanno certo della prestanza fisica e dell’altezza il loro ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Lupo/Nicolai travolti dalla valanga norvegese : è quinto posto iridato : Non c’è stata partita, come si temeva. Al momento Daniele Lupo e Paolo Nicolai non possono neppure fare il solletico a Mol/Sorum che proseguono la loro marcia da schiacciasassi nel mondiale tedesco e volano in semifinale senza problemi. Due set veloci, un dominio nettissimo quello dei norvegesi che vanno a nozze contro il gioco ragionato della coppia azzurra che non riesce mai a cambiare marcia e si prende troppi pochi rischi in battuta e ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Quarti maschili : la mission impossibile di Lupo/Nicolai e Rossi/Carambula. Comunque vada sarà un successo : Comunque vada sarà un successo. La mattinata di Amburgo si colora di azzurro e propone l’assalto alle semifinali Mondiali di due coppie italiane, i vice-campioni olimpici Lupo/Nicolai e i “ripescati” Rossi/Carambula. La storia è già stata riscritta, ora si gioca per la leggenda, anche perchè le due coppie che rappresentano l’Italia, l’unica nazione assieme agli usa ad avere due squadre nei Quarti maschili, sono ...

Mondiali Beach volley – Il resoconto di giornata : out Menegatti-Orsi Toth - passano il turno Rossi-Carambula e Lupo-Nicolai : Fuori la coppia Menegatti-Orsi Toth, passano il turno Rossi-Carambula e Lupo Nicolai: ecco il resoconto di giornata dei Mondiali di Beach Volley Da domani inizierà il week-end conclusivo dei Campionati Mondiali di Amburgo e l’Italia si presenterà con due coppie ancora in corsa. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale, con conseguente quinto posto raggiunto da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth per mano delle canadesi Pavan-Melissa, ...

Beach volley - World Tour 2019 Qidong. Zuccarelli/Traballi subito eliminate : Bruciante eliminazione al primo turno per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi, che hanno chiuso la prima giornata di gare al torneo 2 stelle di Qidong in Cina con una sconfitta al debutto e una vittoria nella complicata finale per il terzo posto del girone che però non è bastata ad evitare uno dei peggiori due punteggi tra le terze classificate che ha causato l’uscita immediata del torneo delle italiane. La coppia azzurra aveva iniziato molto ...