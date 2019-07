Battiti Live 2019 a Vieste nella prima puntata in onda questa sera su Italia 1

blogo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A partire da oggi, alle 21:15 inta su1, debutta il mercoledì dell’estatena con il primo dei cinque appuntamenti televisivi del festival itinerante targato Radionorba, “” condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Luigi Antonini firma la regia del programma che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio. Ecco le parole del presidente di Radionorba Marco Montrone“Ci tengo a ringraziare Mediaset e in particolare il direttore di1 Laura Casarotto per la fiducia riposta nel nostro show. Questo sarà il terzo anno insu1, stiamo diventando un punto di riferimento per l’estatena in Tv. Non possiamo che esserne orgogliosi e ne sentiamo la responsabilità, per questo abbiamo lavorato duramente per alzare ulteriormente l'asticella della qualità. Crediamo di esserci riusciti ...

