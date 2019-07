oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dal 31 agosto al 15 settembre, i Mondiali 2019 diprenderanno il via. Le 32 squadre partecipanti si daranno battaglia per conquistare il titolo e regalarsi un sogno. Le formazioni partecipanti sono suddivise in otto gruppi da quattro squadre. Tra le compagini impegnate vi sarà anche l’Italia, facente parte del gruppo D con Serbia, Angola e Filippine. Gli azzurri tornano a disputare la competizione dopo una lunga assenza e vogliono passare il turno e poi incrociarsi con le migliori del gruppo C (Spagna, Iran, Porto Rico, Tunisia). La rassegna iridata sarà importante perché con valenza olimpica. I nostri portacolori, da par loro, faranno di tutto per centrare questo obiettivo complicato (clicca qui per i criteri di qualificazione). Ne è convinto anche, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, che in un’intervista al Corriere della Sera ha ...

OA_Sport : Basket, Gianni Petrucci: “L’Italia avrà i suoi giocatori NBA. Un mio successore? Gigi Datome” - PaoloGoz : Magro noi Varesini abbiamo un personaggio 'patrimonio dell'umanità' dello sport che è il mitico fisioterapista del… -