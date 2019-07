Barça | 3 canali di finanziamento per il nuovo Camp Nou

calcioefinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il Barcellona fa un passo avanti verso ildelle opere di riqualificazione delNou. Il club ha deciso di affidarsi a JB Capital Markets (oltre che a Goldman Sachs) per negoziare con le banche un prestito sindicato – un prestito erogato da un consorzio di banche per diminuire rischio e sforzo del… L'articolo, 3diper ilNou

La7tv : Alessandra Sciurba, @RescueMed: 'Aprite canali umanitari e giuro non metterò più piede su una barca' - SonDandelion : RT @Keynesblog: Le Ong riempiono un vuoto lasciato dagli stati che non fanno il loro dovere. - notteblanca : RT @La7tv: Alessandra Sciurba, @RescueMed: 'Aprite canali umanitari e giuro non metterò più piede su una barca' -