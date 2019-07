Balotelli | nuova avventura in Premier? Offerto al West Ham DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Possibile un ritorno inLeague per Mario. In Inghilterra, e precisamente sulle pagine del Mirror, si vocifera che l'attaccante italiano sia statoalHam. Gli Hammers devono far fronte a diverse defezioni avute in questa sessione estiva. Gli addii di Carroll e Lucas Perez e la cessione di Marko Arnautovic allo Shangai SIPG costringono ilHam a muoversi per una punta. L'interesse persembra esserci. Comunque vada l'attaccante appare destinato ad un ritorno: o in Inghilterra o in Italia, dove lo cercano Parma e Brescia.fa una scommessa con un tifoso: tuffo in mare con lo scooter VIDEO

