Autonomia | Zaia | ‘zoppica però si muove | ma non firmerò mai finte riforme’

Autonomia : Gruppo Zaia - M5S sta lavorando per impedire la grande riforma : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) – ‘Saranno i rappresentanti veneti dei 5 stelle a spiegare al nostro Popolo del perché il loro movimento sta osteggiando la più importante riforma del Paese stravolgendo completamente la volontà dei Veneti. Una sintesi va trovata, ma questa non può mettere in minoranza le legittime richieste di chi vuole un Paese più efficiente e moderno”. E’ dura la replica del capoGruppo Silvia ...

Autonomia : Zaia - 'non firmerò accordi al ribasso - vogliamo tutte le 23 materie' : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - "Noi siamo pronti per l'Autonomia, il nostro progetto è pronto, abbiamo fatto i compiti per casa, e nessuno ci può dire che il nostro progetto è illegale o incostituzionale: noi chiediamo esattamente quello che la legge ci concede: 23 materie". Così il presidente del Ve

Autonomia - Zaia : valutiamo proposta seria : 11.30 Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sentito dall'Ansa sugli sviluppi del tema Autonomia dopo il vertice a Palazzo Chigi di ieri sera, ha detto: "Dichiaro fin d'ora la nostra totale e piena disponibilità a valutare con equilibrio la proposta che ci arriverà: se sarà un'Autonomia seria, rispettosa dei miei cinque milioni di veneti e della Costituzione.". E ha poi aggiunto:"Di certo non firmeremo accordi al ribasso o finte ...

Luca Zaia : "L'Autonomia è una rivoluzione. Ci sarà anche se il governo cade" : Presidente Zaia, questa autonomia passerà le forche caudine del Consiglio dei ministri o resterà fuori ancora dalla porta? Mercoledì c' è un ennesimo appuntamento a Roma... «Sono fiducioso. Ovvio che i continui rinvii non fanno piacere, ma devo dire che non mi scandalizzano i tempi. Il progetto è g

Autonomia : Agirmo (Veneto) a Zaia - 'prendi le distanze da questo governo' : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - "Nel Consiglio dei Ministri di ieri dopo le innumerevoli promesse non mantenute relative all’Autonomia del Veneto, ma anche di Lombardia ed Emilia Romagna, la “montagna” politica ha partorito l’ovetto, 2.500.000 di Veneti che per il 98,1% hanno votato ad un referendum

Luca Zaia minaccia i 5 stelle : "Sull'Autonomia sarò come un nido di vespe" : Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha perso la pazienza e minaccia il Movimento 5 stelle sull’ennesimo ritardo nel dare il via libera all’autonomia per la sua regione (oltre a Lombardia ed Emilia - Romagna).Zaia afferma al Corriere della sera:“Ai grillini voglio dire che è finita la ricreazione. Dato che io seguo la partita delle autonomie per 24 ore ogni giorno, giuro che sarò come un nido di vespe. ...

Autonomia : Zaia - 'presto firma di un'intesa - nel rispetto dei veneti' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - "Io la giornata di ieri la giudico positivamente". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, ai giornalisti, gli chiedevano oggi se il processo di Autonomia ieri a Roma ha fatto veramente dei passi avanti, perchè in serata si sarebbero annunciati dubbi da parte del vicepr

Autonomia : Zaia - 'i cittadini del Sud hanno scelto la Lega' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - "Un Piano per il Sud esiste già. Non mi risulta che ci sia visione ostracista nei confronti del Sud. Non stiamo parlando di un Paese di serie a e di serie b, ma parliamo di applicazione della Costituzione”. Lo ha sottolineato oggi, a margine di un’inaugurazione a Ponte

Autonomia : Zaia - 'bella giornata - si sta scrivendo pagina di storia inarrestabile da Nord a Sud'' : Venezia, 20 giu. (AdnKronos) - “Sull’Autonomia si sta scrivendo una pagina di storia che ridarà efficienza a tutta Italia e cambierà pelle alla Repubblica. Oggi è una bella giornata per il Governo e per la compagine politica che lo sorregge e che sta cercando di rispettare la parola data ai cittadin

Prima il 21 dicembre, come regalo di Natale sotto l'albero. Poi il 15 febbraio, con tanto di annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e successivamente il 21 marzo. Infine il 21 giugno, come rivelato dal vicepremier Matteo Salvini in un'intervista ad...

Ue : Zaia - 'Io commissario? No - sono concentrato su Autonomia' : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "Il mio nome viene fuori per i ruoli piu' vari prima o dopo ogni elezione, ma non vado a fare il Commissario in Europa". Lo ha assicurato il presidente del Veneto, Luca Zaia, rispondendo ai cronisti sui rumor su un suo eventuale incarico a Bruxelles. "sono manfrine - h

Europee : Zaia al M5S - 'su Autonomia basta manfrine' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "L'autonomia? Una congiuntura astrale come questa non c’è mai stata". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a commento del voto europeo. "La Lega esce forte dalle urne - ha sottolineato Zaia, incontrando i giornalisti - da queste urne esce il sì all'autonomia. I Cinqu

Europee : Zaia - 'vittoria personale di Matteo Salvini - ora tocca all'Autonomia' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Questa e' una vittoria personale di Matteo Salvini, per la sua determinazione per la sua voglia di fare e anche per la dedizione che ha dedicato a questo progetto". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta il voto europeo, oggi da San Vendemiano, l