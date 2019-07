Audio | testo e traduzione di Spirit di Beyoncé | l’inedito della colonna sonora de Il Re

Poesia Per Roma di Ultimo - testo e Audio della dedica alla città eterna : Poesia Per Roma di Ultimo è disponibile in digital download e in free streaming. La Poesia che Ultimo ha scritto per la città eterna e presentato dal vivo per la prima volta sul palco dello Stadio Olimpico di Roma lo scorso 4 luglio è stata resa disponibile per l'acquisto e per l'ascolto in digitale dal giorno successivo. Il tour 2019 di Ultimo si è chiuso con La Favola, un grande concerto-evento allo Stadio Olimpico della sua città Natale, ...

Il Cuore Degli Altri di Braschi è l’antitesi del tormentone estivo al momento giusto (Audio e testo) : Proprio quando l'umanità intera si è rassegnata a un certo periodo di alte temperature, rese ancora più soffocanti dall'impazzare dei tormentoni estivi, arriva Il Cuore Degli Altri di Braschi. L'effetto è quello della bibita fresca che tonifica i sensi e le mucose bollenti, o quello del condizionatore del centro commerciale che ti accoglie quando hai parcheggiato l'auto sotto il sole all'ora di pranzo. Federico Braschi, questo il nome di ...

What You Do For Love degli Skunk Anansie descrive l’odio messo in scena per amore (Audio - testo e traduzione) : Con What You Do For Love degli Skunk Anansie ritroviamo i forti messaggi politici della band di Skin, capace di tradurre in musica una passione viscerale, un disagio spirituale e uno spaccato sociale con la forza che avevamo già incontrato in We Don't Need Who You Think You Are. La band si fa di nuovo sentire dopo l'ultimo album Anarchytecture (2016) e ritorna con un brano politico che Skin descrive con queste parole: Le ...

Get Up And Fight dei Muse da oggi in radio - un brano per chi lotta contro il cancro (Audio - testo e traduzione) : Se i canali ufficiali non definissero le generalità dell'artista scambieremmo Get Up And Fight dei Muse per una canzone dei 30 Seconds To Mars di Jared Leto. Il singolo, infatti, ha il taglio celebrativo della band di This Is War, ma il titolo può ingannare: le posizioni eversive di Matt Bellamy e soci, infatti, in questo nuovo singolo lasciano il posto a un tema più delicato come la lotta contro il cancro. Il testo, ...

Baby è il nuovo singolo di Briga con Jas & Jay in radio dal 5 luglio (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Briga con Jas & Jay è Baby. Il cantautore romano torna così in radio dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2019 in duetto con Patty Pravo in Un Po' Come La Vita e il singolo Sesso, che ha pubblicato a qualche settimana dalla kermesse. Baby si candida quindi a essere uno dei tormentoni dell'estate in corso ma dovrà mettersi in cosa, dato il numero di brani che quest'anno affolla la rotazione radiofonica e che, in un ...

Tutti Matti di Daniele Silvestri arriva in radio - l’amore al tempo della distrazione di massa (Audio e testo) : Tutti Matti di Daniele Silvestri arriva in rotazione radiofonica dal 5 luglio. Mentre il cantautore si concentra sui concerti estivi che anticipano il tour nei palasport, possiamo ascoltare il nuovo estratto dall'album La Terra Sotto I Piedi, una galleria d'arte romantica e nervosa, un cuscino che attutisce i colpi e i rumori di una società che si fa sempre più disordinata per un uso smodato del concetto di opinione personale e sempre più ...

Audio - testo e traduzione di Happy Days dei Blink 182 - il singolo che celebra il 182° giorno dell’anno : Happy Days dei Blink 182 arriva, simbolicamente, allo scoccare del 182° giorno dell'anno. A pochi giorni dal lancio di Generational Divide, con i suoi 50 secondi di puro hardcore melodico, i sopravvissuti a Tom Delonge - che dice di voler tornare presto nella sua storica formazione - hanno lanciato il terzo estratto per anticipare il nuovo disco, l'ottava prova in studio della band di All The Small Things a tre anni ...

La terra più bella del mondo in Lo Stretto Necessario di Levante con Carmen Consoli (Audio e testo) : Lo Stretto Necessario di Levante e Carmen Consoli offre uno spaccato della magia della terra siciliana, che le due cantautrici condividono. L'annuncio della collaborazione è arrivato qualche giorno fa sui canali ufficiali di Levante, nei quali ha ribadito la sua stima per la Cantantessa con la quale ha deciso di condividere uno dei brani del prossimo disco di Claudia Lagona, Magmamemoria, che sarà rilasciato nel mese di ottobre. Il ...

Chiedo Di Non Chiedere è il nuovo singolo di Giordana Angi dal disco d’oro Casa (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Giordana Angi è Chiedo Di Non Chiedere. Il brano arriva dopo Casa, disco di debutto con il quale ha appena conquistato il disco d'oro dopo il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi. Il brano è già stato presentato in più di un'occasione nel corso della partecipazione al talent e dal 5 luglio sarà il nuovo singolo estratto dal suo primo album per il quale sta ancora tenendo le date del lungo instore annunciato dopo la ...

I Feel Love è il nuovo singolo di Giorgia da Pop Heart (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Giorgia è I Feel Love. Sono quindi confermate le ipotesi di qualche giorno fa, quando l'artista romana aveva rilasciato un video nel quale si lasciava intendere che questo sarebbe stato il prossimo estratto da Pop Heart. Si tratta quindi del singolo con il quale Giorgia affronterà il tour in programma nelle prossime settimane e che ha fatto seguito alle date nei palasport che ha invece affrontato dopo la pubblicazione ...

Alza La Radio è il nuovo singolo di Nek dall’ultimo album (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Nek è Alza La Radio. L'annuncio arriva direttamente dai social dell'artista di Sassuolo che si prepara così al ritorno in Radio dopo La Storia Del Mondo che ha voluto rilasciare come singolo di lancio dal nuovo album. Il brano anticipa il tour che partirà nei prossimi mesi con prima data all'Arena di Verona in programma per il 22 settembre. La tournée continuerà in Europa e nuovamente in Italia con le date nei teatri per ...

Audio - testo e traduzione di Made With Hate dei Prophets Of Rage - rap metal d’autore verso il nuovo album : Con Made With Hate dei Prophets Of Rage riscopriamo quel rap metal d'autore che era proprio dei Rage Against The Machine ma che non si è mai spento. Il progetto è nato nel 2016 dalle ceneri della band di Zack De La Rocha, e infatti gli strumentisti dei Prophets Of Rage sono proprio Tom Morello alla chitarra, Brad Wilk alla batteria e Tim Commerford al basso. Di fronte al muro sonoro dei tre compagni ...

Di Notte Leoni de Il Cile feat. Awa Fall è un tuffo nell’estate (Audio e testo) : Di Notte Leoni de Il Cile feat. Awa Fall arriva oggi in rotazione radiofonica, giusto in tempo per lo scoccare dell'estate. Il brano è stato prodotto da Jerico, lo stesso che l'anno scorso collaborò alla realizzazione del singolo Come In Un'Isola in un featuring con Bianca Atzei. L'abitudine de Il Cile alle hit estive, inoltre, era già nota ai tempi di Maria Salvador con J-Ax. Quest'anno Lorenzo Cilembrini (questo il suo ...

Doppio nuovo singolo di Ghali a sorpresa : Audio e testo di Hasta La Vista e Turbococco : Il nuovo singolo di Ghali sono in realtà due. Il trapper milanese è infatti tornato in radio con un Doppio singolo che è disponibile dal 21 giugno dopo l'inedito disco d'oro I love you, il cui video è stato girato tra le mura del carcere di San Vittore. Turbococco è il titolo del primo dei due brani portati in radio da Ghali. La produzione è quella di Takagi & Ketra, già in radio con altri progetti e pronti a prendersi tutta la scena, ...