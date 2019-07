Attaccato da Trump | si dimette l' ambasciatore britannico a Washington

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Kim Darroch,negli Usa si è dimesso dal suo incarico e dalla carriera diplomatica. Alla base ci sarebbero alcune sue note private, rivelate dai media, indirizzate al governo di Londra, contenenti critiche nei confronti dell’operato del presidente Donalde della sua amministrazione. Il passo indietro è stato confermato dal Foreign Office.pesantemente proprio dall’inquilino della Casa Bianca, Darroch ha annunciato: “L’attuale situazione mi rende impossibile portare avanti il mio ruolo come vorrei”.“Sir Kim ha servito il Regno Unito per tutta la vita e abbiamo un enorme debito di riconoscenza con lui” ha detto Theresa May commentando la notizia. Il leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn ha definito “ingiuste” le dimissioni di Darroch, che secondo l’Snp, gli ...

