Atletica | Europei Under 23 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Si apriranno domani gli23 dileggera che andranno in scena a Gavle, in Svezia. La spedizione italiana punta a raccogliere un bottino di assoluto prestigio per proseguire nel percorso di crescita che sta interessando la più prestigiosa delle discipline olimpiche. Il contingente italiano sarà composto da 68 atleti (41 uomini e 27 donne) e le punte di diamante saranno Stefano Sottile e Linda Olivieri, già capaci di ottenere il minimo per la prossima rassegna iridata nel salto in alto e nei 400 metri HS. Tra coloro che proveranno a raccogliere un risultato importante da segnalare anche Leonardo Fabbri nel getto del peso, Sara Zabarino nel lancio del giavellotto e Tobia Bocchi nel salto triplo. Gli23 si svolgeranno a Gavle (Svezia) da giovedì 11 luglio a domenica 14 luglio con la consueta divisione tra sessione mattutina e sessione pomeridiana. La ...

atleticaitalia : #atletica Partenza per la squadra azzurra verso #Gavle2019: da giovedì a domenica gli Europei under 23. Il vice dt… - torinosportiva : Rivarolo, 13° posto agli Europei di prove multiple per Laura Oberto - g_mazzone : Atletica Europei U20, 75 gli Azzurrini convocati per le gare in Svezia -