Atalanta a San Siro | la pesante risposta della curva Nord dell’Inter | “Non infesteranno

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ipotesi Sanper le gare casalinghe dell’in Champions League. Ladell’Inter non ha preso bene l’eventualità: “Altra scelta scellerata.a Milano no grazie”, scrive la tifoseria organizzata interista su Facebook. “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a Sanuna squadra la cui tifoseria è storica rivale di entrambe le curve milanesi non lo sia”. Proteste vibranti e minacce: “Invitiamo fin da ora tutti i frequentatoria ritrovarsi davanti al Baretto in tutte le occasioni in cui veramente l’dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions – prosegue la-. Il nostro dovrà essere un presidio ...

