Astronomia | stelle di neutroni | nuovo metro dell’espansione cosmica

Astronomia : il satellite Tess individua stelle rare - si muovono a tempo : Si muovono a tempo e sono piuttosto rare , ma non sono sfuggite allo sguardo indagatore di Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite ), il satellite ‘targato’ Nasa che va a caccia di esopianeti: sono un piccolo gruppo di stelle , classificate dagli astronomi come ‘roAp’, ovvero stelle di tipo Ap che presentano una rapida oscillazione (rapidly oscillating Ap). Con la sigla Ap si indicano astri di classe A che hanno una particolare composizione ...

Astronomia : stelle - nebulose e ammassi in posa per Spitzer : Un ‘ritratto di famiglia’ che comprende esponenti di diverse tipologie e generazioni: è quanto ha realizzato il telescopio Spitzer della NASA, che ha immortalato Cepheus B e C, due regioni ricche di oggetti celesti uniti dalle comuni origini. Gli ammassi, le nebulose, gli astri e le nursery stellari – spiega Global Science – derivano dallo stesso grumo denso di gas e polveri, ma si trovano in condizioni evolutive differenti per cui ...