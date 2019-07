Astronomia : stelle di neutroni - nuovo metro dell’espansione cosmica : L’universo in cui viviamo è in continua espansione: questa intuizione, conosciuta da quasi un secolo come legge di Hubble, ha cambiato completamente la cosmologia moderna. Ad averla, nel 1929, l’astronomo statunitense Edwin Hubble, che ha dato il nome all’omonima costante, indice dell’accelerazione del cosmo. Eppure – riporta Global Science – la teoria dell’accelerazione cosmica è ancora lontana dalla sua completezza. Il grande ...

Astronomia : il satellite Tess individua stelle rare - si muovono a tempo : Si muovono a tempo e sono piuttosto rare, ma non sono sfuggite allo sguardo indagatore di Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite), il satellite ‘targato’ Nasa che va a caccia di esopianeti: sono un piccolo gruppo di stelle, classificate dagli astronomi come ‘roAp’, ovvero stelle di tipo Ap che presentano una rapida oscillazione (rapidly oscillating Ap). Con la sigla Ap si indicano astri di classe A che hanno una particolare composizione ...

Astronomia : stelle - nebulose e ammassi in posa per Spitzer : Un ‘ritratto di famiglia’ che comprende esponenti di diverse tipologie e generazioni: è quanto ha realizzato il telescopio Spitzer della NASA, che ha immortalato Cepheus B e C, due regioni ricche di oggetti celesti uniti dalle comuni origini. Gli ammassi, le nebulose, gli astri e le nursery stellari – spiega Global Science – derivano dallo stesso grumo denso di gas e polveri, ma si trovano in condizioni evolutive differenti per cui ...