Arriva “Maleficent 2” | Angelina Jolie sfida Michelle Pfeiffer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) "Maleficent" è tornata. Arriverà nelle sale il 17 ottobre il nuovo film Disney live action "Maleficent - Signora del Male", diretto da Joachim R nning e interpretato daed Elle Fanning di cui è stato diffuso il trailer. E si vede la bella e cattiva Maleficare la new entry. Dopo il film del 2014 diretto da Robert Stromberg il nuovo lungometraggio continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura Regina mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari per proteggere il bosco e le creature magiche che lo abitano.Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c è ancora dell astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto ...

