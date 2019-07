Appuntamento serale con lui | Satta e Boateng di nuovo insieme

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Novella Toloni La coppia ha pubblicato sui social nuove fotografie che li ritraggonoin atteggiamenti intimi. L'della coppia in Costa Smeralda fa pensare a un ritorno di fiamma Melissae Kevin Princeci riprovano? A giudicare dalle ultime fotografie pubblicate sui social da entrambi sembra proprio di sì. Nei giorni scorsi su Instagram erano comparse foto del calciatore arrivato in Sardegna. Molti hanno pensato a un riavvicinamento della coppia per il bene del figlio. Quella in Sardegna sembrava, infatti, una vacanza di famiglia, tutti e tre riuniti per il bene del piccolo. A quanto pare però non si tratterebbe solo di questo. Nella tarda serata di ieri, infatti, sia Melissachehanno pubblicato nelle stories dei rispettivi profili Instagram due scatti della serata trascorsa. Una serata speciale visto che l'ex ...

