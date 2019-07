Apple | i MacBook Air e Pro economici da 13 pollici

Apple rinnova MacBook Air e MacBook Pro e sconta fino a 339 euro agli studenti : Apple ha aggiornato i notebook MacBook Air e MacBook Pro. Il MacBook Air, il modello più sottile, leggero ed economico della Mela morsicata, adesso beneficia di uno schermo Retina con tecnologia True Tone che promette un’esperienza di visualizzazione più realistica. È già disponibile al prezzo di 1.279 euro, gli studenti universitari potranno beneficiare di sconti fino a fino a 339 euro, nelle modalità descritte sul sito ufficiale. ...

Apple ha richiamato alcuni MacBook Pro venduti tra il 2015 e il 2017 per un problema di sicurezza alla batteria : Apple ha richiamato alcuni computer portatili MacBook Pro venduti per la maggior parte tra il settembre 2015 e il febbraio 2017 per un problema di sicurezza alla batteria. Il modello coinvolto nel richiamo è il “MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid

MacBook Pro 2019 - i nuovi portatili Apple : ancora più potenza e una tastiera tutta nuova : Apple ha aggiornato il MacBook Pro con processori Intel più veloci di ottava e nona generazione, per la prima volta a 8 core, rendendolo il notebook Mac più avanzato di sempre. Un bel bagaglio di potenza in più che permette di offrire prestazioni due volte più veloci rispetto al MacBook Pro con processore quad-core e prestazioni del 40% superiori rispetto al MacBook Pro 6-core. Non essendoci cambiamenti rivoluzionari in ...

Apple MacBook Pro con CPU Intel a otto core ufficialmente in vendita - i prezzi partono da 2.099 euro : Apple ha annunciato l’aggiornamento della gamma di notebook MacBook Pro indirizzati ai professionisti e a chi necessita di prestazioni elevate. Oltre alla dotazione precedente, esordisce quella basata sui processori Intel core di nona generazione a 8 core. I modelli esordienti sono due, con schermi da 13 e da 15 pollici. Solo questi ultimi beneficiano di CPU a otto core, il MacBook Pro 13″ invece si avvantaggia della Touch Bar, la ...