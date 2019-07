Anziani cronici | la continuità assistenziale è la bussola | ma in Italia non orienta la

fondazioneserono

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La rete dell’assistenza a lungo termine agli, per funzionare bene, deve disporre di servizi di assistenza domiciliare (ADI) e residenzialità assistita (RSA) adeguati e diffusi sul territorio. Essi rappresentano uno dei pilastri su cui si fondano sostegno e cure offerte agli, eppure risultano ancora carenti rispetto ai 14 milioni diresidenti in. Lo dicono i dati del Ministero della Salute che ha ricalcolato al ribasso il numero dei cittadini che nel 2018 hanno beneficiato di questi servizi: solo il 2% degli over-65 è stato accolto in RSA e solo 2,7su 100 hanno ricevuto cure a domicilio, con incredibili divari regionali: in Molise e in Sicilia più del 4% deglipuò contare sull’ADI, mentre in Calabria e Valle d’Aosta si stenta ad arrivare all’1%. “L’ADI, che incresce troppo lentamente, più lentamente di quanto crescano i cittadini ...

margilarossa2 : RT @markgmm: @a_meluzzi La Garde è una ricca signora elegante.Non è una stretta economista ma sa sbrigarsela egregiamente.Cure mediche agli… - markgmm : @a_meluzzi La Garde è una ricca signora elegante.Non è una stretta economista ma sa sbrigarsela egregiamente.Cure m… - orsoindiano : @matteorenzi Lo vada a dire a i 700 bimbi che non ci sono più, agli anziani che mangiano nei cassonetti senza cure… -