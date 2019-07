Antonella Clerici | Io fuori dai palinsesti Rai? So di valere | lavorerò Mediaset?

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Non sono andata alla presentazione deiperché non avevo nulla da presentare. Questo non significa però che non lavorerò”. All’indomani della presentazione della stagione autunnale dei, parla in un’intervista a Oggi una delle grandi escluse:.La conduttrice - legata al servizio pubblico da un contratto da 1 milione e 250 mila euro - non vuole entrare in polemica con la decisione, è certa ci sarà spazio anche per lei: “Ho un contratto, sono una professionista eclettica, in grado di spaziare dal calcio alla cucina, dall’intrattenimento ai programmi di attualità, e insi sa che il pubblico mi ama e mi apprezza. Fabrizio Salini, l’amministratore delegato, è molto attento ai conti, sono sicura che questa situazione di mia apparente incertezza professionale ...

clifflorenz : Fossero così tutti dispiaciuti per gli italiani che non arrivano in fondo al mese (qualche milione, così per dire)… - peppe844 : RT @LaStampa: Antonella Clerici “prepensionata” da Viale Mazzini a spese degli italiani - alcinx : @HuffPostItalia #Clerici brava professionista. Forza #Antonella! -