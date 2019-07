Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai si sfoga su Instagram | “Meglio non essere

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ormai sembra proprioufficiale l’esclusione didaiRai 2019-2020. Nella presentazione dei programmi che vedremo in onda nella prossima stagione non è stato mai fatto il suo nome e, dopo l’addio a La Prova del Cuoco e la mancata riconferma di Portobello e Sanremo Youg, Antonellina non ha avuto la conduzione di nessun nuovo programma, nonostante i successi di pubblico da lei raccolti. FQ Magazine Tinto Brass, il maestro dell’erotismo, ricoverato in terapia intensiva a Roma La bionda conduttrice ha però un contratto di esclusiva con la Rai fino al 2020, motivo per cui la dirigenza di Viale Mazzini ha precisato che ci sarebbero in cantiere alcuni progetti, nulla però nel breve termine. Una decisione che ha suscitato grande scalpore e delusione ...

