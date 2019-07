calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Continua a crescere la spesa per l’attività di spettacolo in Italia con concerti di musica leggera e spettacoli teatrali che ottengono i migliori risultati. In controtendenza ille cui cifre per il secondo anno consecutivono. Sono le indicazioni principali che si possono ricavare dall”dello Spettacolo 2018′ della, presentato oggi a Roma dallo stato maggiore della Società Italiana degli Autori ed Editori, capitanato dal presidente Giulio Rapetti Mogol. Nell’occasione Mogol ha sottolineato quale tema centrale dell’impegnoin questa fase il far pagare alle grandi piattaforme digitali, decisamente riottose a farlo, i diritti d’autore. Tema sul quale, la, ha detto Mogol, vuole convocare un grande incontro pubblico per interloquire direttamente e pubblicamente con le parti ...

SIAE_Official : #AnnuarioSIAE, boom per la musica live. Tra gli italiani primo @vascorossi, Eminem re della #TopTen 2018, resto del… - SIAE_Official : #AnnuarioSIAE, Alessandra Ghisleri, Direttrice @EuromediaR: 'Grande valore dietro all'annuario, non solo per il co… - StraNotizie : Annuario Siae, settore tiene ma cinema arretra -