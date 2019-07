Anche Alessia Marcuzzi sostiene il movimento contro il body shaming

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Francesca Galici Sono ormai diverse le celebrità che si stanno spendendo nella battagliailonline e da poco si è aggiunta, ormai da giorni schieratagli odiatori seriali dei social L'estate 2019 è all'insegna della lottailper i volti noti. Dopo la campagna avviata da Valentina e Chiara Ferragni, un'altra donna molto conosciuta e influente ha fatto sentire la sua voce sui social. È, che negli ultimi giorni sembra aver intrapreso una vera e propria battagliagli odiatori seriali. Dopo i post polemici sulle frasi più comuni lasciate nei commenti da chi la critica per ogni sua azione, laha postato una nuova serie di immagini palesemente ritoccate male con Photoshop. Quella della conduttrice dell'Isola dei Famosi non è in realtà una mossa originale ma è sulla scia del post ...

