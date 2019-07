Allerta gialla | forti temporali al centro-nord

Arriva il maltempo in Campania - mercoledì è Allerta gialla : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico di tipo Giallo, dalle 10 alle 18...

Maltempo - Allerta gialla in 7 regioni del Centro-Nord per temporali : Maltempo, allerta gialla in 7 regioni del Centro-Nord per temporali Condizioni critiche causate da una vasta perturbazione sono previste in Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Piemonte e nord della Toscana. Da stasera le condizioni meteorologiche peggioreranno anche sulle regioni centrali ...

Maltempo - Allerta gialla in 7 regioni : 05.11 E' allerta gialla in sette regioni per piogge e temporali:Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna,Marche, Piemonte e Toscana. Una vasta perturbazione favorirà, oggi, sul Nord una nuova fase di Maltempo, anche di forte intensità. E da stasera le condizioni meteorologiche peggioreranno anche sulle regioni centrali peninsulari.

Allerta Meteo Piemonte - criticità gialla per forti temporali con piogge intense - grandinate e forte vento : Allerta gialla sulle pianure e sul Piemonte meridionale a causa dei forti temporali previsti per la giornata di domani. Già dalla mattinata, secondo il Bollettino di Arpa Piemonte, sono attesi temporali sulle zone pedemontane alpine, che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando anche sulle zone di pianura. Alle piogge intense saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento. Un’attenuazione dei fenomeni ...

Toscana Allerta gialla per Temporali 7-8 Luglio 2019 : Rischio Idrogeologico e Temporali 7/8 Luglio 2019 Il bollettino di criticità è valido dalle ore 21.00 Domenica, 07 Luglio 2019 alle ore 10.00 Lunedì, 08 Luglio 2019 PIOGGIA: oggi, Domenica, possibili rovesci o Temporali in Appennino durante le ore più calde con cumulati medi non significativi e massimi fino a 20-30 mm, possibili anche in breve tempo (< 1 ora). Dalla tarda sera di oggi e per tutta la notte, possibilità di ...

Stromboli - Allerta gialla – la furia del vulcano ha portato anche la morte : Lo Stromboli si è manifestato con alcune esplosioni iniziali, subito seguite da un lancio di lapilli. Era il 3 luglio. Si è innalzata una nuvola nera proprio sopra l’isola che è ricaduta sulla stessa, con il suo carico di polveri e residui. Purtroppo questa prima esplosione ha causato feriti e anche un morto. Personale INGV in campo ha osservato che alla 15.59 del 3 luglio una colonna eruttiva che si è innalzata fino a circa 4 km al di ...

Stromboli - sotto il vulcano in "Allerta gialla" volontari all'opera con scope e palette : Per l'Ingv la situazione dello Stromboli è ancora in evoluzione a 24 ore dall'eruzione che ha provocato la morte di un...

Stromboli - Allerta gialla della Protezione Civile per il vulcano : “Situazione di potenziale disequilibrio” : Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da “verde”, che corrisponde all’attività ordinaria, al livello “giallo” per il vulcano Stromboli, e la conseguente attivazione della fase operativa di “attenzione” secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola di Stromboli. Tale decisione, a seguito delle esplosioni parossistiche registrate nella giornata di ieri, è stata adottata alla ...

Esplosione Stromboli - INGV : il vulcano “è sorvegliato speciale - Allerta gialla” : “Lo Stromboli è ancora in disequilibrio“, i “tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti” e la “Protezione civile nazionale ha elevato l’allerta a ‘giallo’” e per precauzione il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha disposto il divieto di escursioni: lo ha reso noto Eugenio Privitera direttore dell’Osservatorio etneo e dell’INGV di ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per temporali - vento e grandine - nuovamente imbiancata Torino : Resta l’Allerta gialla in Piemonte per temporali, grandine e raffiche di vento, secondo l’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che prevede un graduale miglioramento del tempo dalle ore centrale di domani, con temperature in lieve calo. Oggi pomeriggio un temporale con grandine si è abbattuto a Torino, anche se probabilmente meno forte di quella di lunedì scorso, quando in mezz’ora sono ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla a nord del Po - altri temporali in arrivo : L’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica ancora maltempo per le prossime 36 ore in Piemonte dopo una giornata di rimonta dell’alta pressione africana, con temperature di nuovo sopra la media di inizio luglio. Ancora temporali sulla regione, con Allerta gialla nelle zone a nord del Po, per la serata e la prossima notte. Le piogge più intense sono attese – spiega Arpa – sui ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo : temporali sulle montagne venete - Allerta gialla : Venezia, 1 lug. (AdnKronos) - Si profilano rovesci e temporali oggi pomeriggio sulle Dolomiti e da domani, in particolare nella seconda parte della giornata, nelle aree prealpine e pedemontane del Veneto. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per maltempo : Ancora maltempo sul Piemonte, dopo una giornata in cui il termometro ha superato i 30°C. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, l’avvicinarsi di una depressione atlantica dalla Francia sta determinando l’ingresso di aria piu’ fredda e instabile in quota, con temporali di intensita’ forte o molto forte a nord del Po. Possibili anche grandinate e raffiche di vento. ...