ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) È scattato l’per le“killer” a Castellamare di Stabia, in, dopo che dalle analisi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale e dell’Istituto Zooprofilattico di Portici è emerso che questi molluschi sono velenosi e potenzialmente cancerogeni. A renderli tali è il fatto che non vengono allevati in mare bensìfoce delSarno, tra la, e poi immessi sul mercato ittico. Un business da migliaia di euro, scoperto e bloccato dalla capitaneria di porto che, come riferisce Il Messaggero, ha sequestrato cinque quintali di questetossiche. FQ Magazine Coppia fa sesso orale al concerto dei Behemoth: il cantante li riprende e pubblica il video sui social Dalle analisi è emerso infatti che questi molluschi contengono dosi ...

FQMagazineit : Allarme vongole “killer” in Campania: “Sono cancerogene, pescate nella melma del fiume Sarno” - Cascavel47 : Allarme vongole “killer” in Campania: “Sono cancerogene, pescate nella melma del fiume Sarno”… - ANNAQuercia : Allarme vongole “killer” in Campania: “Sono cancerogene, pescate nella melma del fiume Sarno” -