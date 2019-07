Alfasigma USA commercializzerà Zelnorm | farmaco per il trattamento dell’IBS-C

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019)(tegaserod) è unindicato per il-C (sindrome del colon irritabile), sindrome che negli ultimi anni è in continuo aumento e che colpisce circa il 10% della popolazione adulta, in particolare le donne con più di 50 anni. Approvato già nel 2002, cinque anni dopo venne ritirato perché sospettato di potenziali rischi cardiovascolari. Ora, dopo una accurata rivalutazione clinica, FDA ha nuovamente approvato ilper il-C, ma limitato ad una popolazione femminile di età superiore ai 65 anni. Intanto, presso la McMaster University, i ricercatori hanno individuato nelle urine un biomarcatore che potrebbe consentire una rapida diagnosisenza ricorrere a tecniche invasive come la colonscopia. Shopping oltreoceano È di pochi giorni fa l’annuncio che la filiale americana- dove è presente con circa 300 dipendenti ...

PharmaStar : Alfasigma si rafforza in Usa dove commercializzerà farmaco per la sindrome dell'intestino irritabile -