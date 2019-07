Alessandra Locatelli | la vicesindaca sceriffa che voleva rimuovere la foto di Mattarella

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nellaprincipale del suo stesso profilo Facebook, la si vede sullo sfondo. Davanti, il simbolo della Lega, la nuova Lega, quella di “Salvini premier”. E in effetti, la sua immagine politica è inscindibile dall’ascesa di Matteo Salvini: è proprio grazie al nuovo corso sovranista del Carroccio, impresso dall’attuale ministro dell’Interno, cheha costruito la sua, di (fulminea) carriera: una folgorazione che l’ha portata, in tre anni, dal ruolo di segretaria cittadina della Lega a Como alla guida del ministero della Famiglia, nell’ambito del mini rimpasto di governo che ha visto la nomina del suo predecessore Lorenzo Fontana agli Affari Europei. In mezzo, la conduzione di battaglie politiche che le sono valse il soprannome di “”, carica ricoperta per un solo anno, prima dell’ingresso alla Camera: dai presidi organizzati davanti al centro ...

borghi_claudio : Loro la descrivono così (e già basterebbe) ma per me è un'Amica, una grande Donna e una grande Comasca. Ottima sce… - marcofurfaro : La nuova Ministra della Famiglia è Alessandra Locatelli, leghista, famosa perché da vicesindaca di Como vietò ai se… - LegaSalvini : ++ ALLE 18:00 GIURAMENTO DEI NUOVI MINISTRI ++ Lorenzo Fontana sarà Ministro per gli Affari Europei, mentre Aless… -