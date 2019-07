Albenga - 73enne pestato da 4 stranieri nel sottopassaggio ferroviario : Federico Garau L'uomo ha chiesto al gruppo di evitare il troppo baccano, vista l'ora del mattino (le 5:30). Per tutta risposta, gli stranieri gli hanno strappato la maglietta, hanno cercato di colpirlo con una bottiglia e lo hanno centrato in pieno volto con un pugno: "Dovrò spendere 12mila euro per la bocca" pestato a sangue da un gruppetto di stranieri ad Albenga (Savona) per avuto l'ardire di riprenderli a causa del baccano che ...