Alana De La Garza si sposta nel cast di FBI | nello spinoff sarà solo una guest-star

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Notizie serie tv:De Laprenderà il posto di Sela Ward in FBI 2, in Most Wantedunaricorrente.Luglio è il mese in cui partono le produzioni delle nuove stagioni e delle nuove serie tv che andranno in onda in autunno. Da qui arrivano le prime notizie su due serie del mondo televisivo di Dick Wolf, si tratta di FBI: Most Wanted e la serie madre FBI. L’attricede lache era tra le protagoniste del pilot di Most Wanted lascerà la serie, ma si sposterà come regolare nella serie madre, FBI.Dick Wolf pensa a un crossover tra FBI (su CBS) e una delle serie di NBCL’attrice però continuerà a lavorare per lo, Most Wanted, non come regolare ma comericorrente. In FBI, De laandrà a riempire il vuoto creatosi dopo l’abbandono di Sela Ward, che aveva un contratto di un anno con la serie. Sela Ward interpretava ...

