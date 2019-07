Al capolinea il ban Huawei del governo USA? Presto licenze per le vendite

optimaitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Decisamente il banimposto dalfa meno paura oggi 10 luglio. Dopo l'apertura del Presidente Trump di fine giugno che lasciava presagire la ripartenza dei rapporti commerciali tra Cina e appunto Stati Uniti, c'è un nuovo passo in questa direzione che va commentato proprio in queste ore. Come sottolinea la fonteCentral, proprio ildegli Stati Uniti ha annunciato cherilascerà dellespecifiche alle aziende che intrattengono rapporti commerciali con. Queste permetteranno dunque di far ripartire le trattative commerciali esattamente come nel periodo pre-ban o quasi. A dichiarare quale sarà il nuovo passo in tal senso è stato il segretario al Commercio Wilbur Ross. Tuttavia quest'ultimo ha pure sottolineato quali sarebbero poi i limiti invalicabili dello specifico ban. Alla società cinese verrà comunque concesso ...

