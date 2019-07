ilnotiziangolo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) AHSapre le porte delad un volto noto della serie tv Pose.farà parte dell’antologia di Ryan Murphy con unspettacolare. Dopo aver saputo dell’assenza come protagonista di Sarah Paulson, i fan ricevono una nuova notizia sulla nuova stagione di American Horror Story. Il nono capitolo permetterà all’attrice di svestire i panni della transgender di colore, Candy Ferocity. Unche ha regalato adla possibilità di parlare della violenza di genere: quale sarà invece il suo personaggio in AHS? Lo scopriremo presto, ma per ora nessuno spoiler come sempre. AHSrecluta, la Candy di Pose A 24 ore di distanza dal debutto di un episodio chiave di Pose 2,ritorna a far parlare di sé in un altro dei prodotti firmati Ryan Murphy. Il creatore di AHSha infatti scelto l’attrice per il...

morganbarraco : #AHS 1984: Angelica Ross nel cast, 'Un ruolo indimenticabile' - ahoyexo : ahs 1984 con sarah che farà un cameo e senza cheyenne....... - here_forOt5 : Sono ancora contrariata per il fatto che in AHS: 1984 non ci sarà Sarah Paulson -