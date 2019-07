Agente Mota Carvalho | ' Napoli società importante ma la Juve è il massimo'

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lantus ha iniziato ufficialmente la preparazione estiva alla Continassa, successivamente farà una tourneè estiva in Asia durante la quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al progetto di Sarri. Gli acquisti bianconeri testimoniano la volontà dellantus di affidarsi a giovani di qualità, alcuni da lasciare in prestito, altri da inserire già in rosa. È il caso di Demiral, che dovrebbe essere il quinto difensore centrale della rosa bianconera, così come si attende a breve la probabile ufficializzazione dell'acquisto di De Ligt dall'Ajax. Rimanendo sempre sui giovani, ha parlato a 'La Repubblica' l'sportivo di, giovane 21enne brasiliano che l'anno scorso ha giocato in Serie C nella Virtus Entella. In merito al presunto interesse dintus e ...

sscalcionapoli1 : Mota Carvalho, l’agente: “La Juve è la Juve, c’è poco da aggiungere! Napoli club importante, ma…”… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Mota Carvalho, l'agente: 'La Juve è la Juve, c'è poco da aggiungere! Napoli club importante, ma...' -