Aereo atterra senza carrello e perde carburante all’aeroporto di Asiago

Vicenza : Aereo atterra senza carrello all’aeroporto di Asiago : Vicenza, 10 lug. (AdnKronos) – Poco prima delle 11,30, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’aeroporto turistico di Asiago per una perdita di carburante causata dall’atterraggio senza carrello di aereo ultraleggero proveniente da Ozzano (Bo): illesa la coppia a bordo di nazionalità tedesca. La squadra dei pompieri del distaccamento dell’altopiano congiuntamente alla squadra di emergenza dell’aeroporto hanno ...

Paura su volo di linea - batteria esplode e va a fuoco : atterraggio di emergenza per l’Aereo : L'incidente su un volo intercontinentale partito dagli Stati Uniti e diretto in Europa. Un botto e poi le fiamme hanno costretto il velivolo ad atterrare a Boston, in Usa. La polizia ha spiegato che la batteria è stata ritrovata incastrata tra i sedili ma al momento ancora non è chiaro esattamente perché sia esplosa.Continua a leggere

Atterrano con un Aereo da turismo 300 metri sotto la vetta del Monte Bianco : fermati dal Pghm di Chamonix : Un aereo da turismo e’ atterrato stamane sul versante francese del Monte Bianco. Si e’ fermato a 300-400 metri sotto la vetta (che e’ di 4.808 mt), tra il Mur de la cote e le Rochers rouges supe’rieurs. Quando sono stati individuati dal Pghm di Chamonix intervenuto in elicottero, i due occupanti – entrambi svizzeri – erano gia’ scesi dal velivolo: ramponi ai piedi ed equipaggiati con corde e piccozze, ...

Un Aereo atterra in piazza San Marco : Dopo l’incidente della Nave Opera, si progettano nuovi modi per arrivare a Venezia. In sommergibile, in dirigibile, con il paracadute e a nuoto

Ha il biglietto per Cagliari ma l'Aereo di Ryanair atterra a Bari : il passeggero schiuma di rabbia : Pina Francone Il clamoroso errore della compagnia aerea Ryanair che ha fatto imbarcare un passeggero su un volo diretto a Bari nonostante avesse il biglietto per Cagliari Avere il biglietto aereo per Cagliari e ritrovarsi all'aeroporto di Bari. Folle, vero? Ecco, è però quello che è successo a uno sfortunato passeggero imbarcatosi a Pisa con Ryanair per tornare nella sua città e che invece ha toccato terra nel capoluogo della ...

Lo sciopero del trasporto Aereo atterra Alitalia : sciopero personale aeroporti paralizza traffico aereo Londra, 21 mag 08:31 - (Agenzia Nova) - Lo sciopero del personale in corso oggi negli aeroporti italiani sta provocando la cancellazione di centinaia di voli e avrà conseguenze anche nei prossimi giorni. Lo riferisce il quotidiano britannico

L’Aereo ha un guasto al carrello anteriore e l’atterraggio d’emergenza è da brividi : le immagini della manovra : Un aereo della Myanma Airways è stato costretto a un atterraggio d’emergenza, sulla pista di Mandalay, in Birmania, a causa di un guasto al carrello anteriore. I piloti, come si vede nel video, hanno sfruttato il muso del velivolo con grande abilità per fermarsi in tempo e senza provocare danni. Nessun passeggero, infatti, è rimasto ferito. Video Twitter L'articolo L’aereo ha un guasto al carrello anteriore e l’atterraggio ...

Tutti salvi! L’atterraggio da brividi di un Aereo senza carrello : Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Yangon, in Myanmar: un Embraer 190, con 89 persone a bordo, è stato costretto ad atterrare senza il carrello anteriore. Tutti salvi i passeggeri e i membri dell’equipaggio. Il carrello anteriore dell’aereo non è sceso, nonostante i ripetuti tentativi del comandante. Il pilota, dichiarata l’emergenza, ha chiesto alla torre di controllo di verificare a vista se il carrello fosse sceso.-- Dopo due passaggi ...

