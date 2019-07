Addio Cameron Boyce | la giovane star di Disney Channel e #Descendants

Il cast di Jessie ricorda Cameron Boyce : da Peyton List a Disney Channel - i messaggi di Addio sui social : La notizia della morte di Cameron Boyce ha scosso l'universo Disney e i suoi giovanissimi fan. L'attore, che ha interpretato Luke Ross nella serie televisiva Disney Channel, Jessie, e nel suo spinoff BUNK’D, è deceduto nella notte tra sabato e domenica a seguito di una condizione medica per la quale era in cura. A sconvolgere maggiormente è la sua giovane età: solo 20 anni, compiuti lo scorso maggio. Dopo i messaggi di cordoglio dei fan sui ...

