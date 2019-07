Accadde oggi – 10 luglio 2016 | il Portogallo è campione d’Europa | le lacrime di Ronaldo

Accadde oggi - 9 luglio 2006 : l’Italia è campione del mondo! : E’ l’Accadde oggi‘ più dolce, più bello che il sottoscritto potesse scrivere. Così come ogni italiano. Sì, ogni italiano, anche non semplice tifoso o appassionato di calcio: un bambino, un ragazzo, un adulto, un anziano. Chiunque. Chiunque quella sera ha gioito, la sera del 9 luglio 2006: dopo una partita infinita, l’Italia ha la meglio della Francia ai calci di rigore e diventa campione del mondo per la quarta ...

Accadde oggi : nel 1978 Sandro Pertini viene eletto Presidente della Repubblica - dopo ben sedici scrutini : Era l’8 luglio 1978 quando, dopo ben sedici scrutini, Sandro Pertini venne eletto Presidente della Repubblica Italiana. In dodici dei sedici scrutini necessari all’elezione di uno dei presidenti più amati del nostro Paese, era Giorgio Amendola ad essere in testa. Alla fine la maggioranza fu schiacciante: a favore di Pertini 832 voti su 995. Sandro Pertini era nato a Stella, in Liguria, nel 1896, e fu il primo, se non l’unico, ...

Accadde oggi - 7 luglio 1974 : Gerd Muller regala il Mondiale alla Germania Ovest : Quasi 80 mila gli spettatori presenti alla finale che concludeva la decima edizione dei Mondiali di Calcio. Quel 7 luglio 1974, esattamente 45 anni fa, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera. Protagonista della finale fu Gerd Muller, storico centravanti del Bayern Monaco, autore del gol decisivo al 43′. La partita si mise male per i tedeschi con il rigore vincente di Neeskens al 2′, che diede il vantaggio ...

Accadde oggi - 7 luglio 2014 – Muore Alfredo Di Stefano - un genio “viziato” : il calciatore senza ruolo : Alfredo Di Stefano è stato uno dei più grandi calciatori della storia. La Saeta Rubia, questo il suo soprannome, non era privo di vizi, anzi. Amava i soldi e le donne ma, al contrario di tanti calciatori attuali, questo non gli ha impedito di mostrare il suo enorme talento. Un gigante in campo, si applicava come nessuno: lo trovavi in attacco e in difesa senza alcuna differenza. Alfredo Di Stefano era nato a Buenos Aires nel rione di ...

Accadde oggi – 6 luglio 1849 - addio a Goffredo Mameli : la storia di “Fratelli d’Italia” : Il 6 luglio del 1849 moriva a Roma Goffredo Mameli, patriota e poeta italiano, noto per il suo “Canto degli Italiani“, meglio conosciuto come “Fratelli d’Italia” o “Inno di Mameli”. Nato nel Regno di Sardegna il 5 settembre del 1827, Goffredo Mameli dimostrò fin da giovane il suo talento per la scrittura che lo porteranno a comporre il testo di quello che ancora oggi è l’inno ufficiale ...

Accadde oggi : il 4 luglio 1997 il rover Sojourner atterra su Marte : Dopo un viaggio durato sette mesi, il 4 luglio 1997 il rover Sojourner atterra su Marte, nell’ambito della missione scientifica della NASA per l’esplorazione di Marte, Mars Pathfinder. La sonda è stata lanciato il 4 dicembre 1996 a bordo di un razzo Delta II ed è atterrata nella Ares Vallis. Il rover ha analizzato il suolo e le rocce del sito di atterraggio ed ha effettuato diversi esperimenti. La missione è stata la prima di una serie a ...

Accadde oggi : il 4 luglio 1776 nascono gli Stati Uniti d’America - ecco perché si festeggia nel giorno sbagliato : Con la sottoscrizione di tutti i rappresentanti del Congresso della Dichiarazione d’Indipendenza, il 4 luglio 1776 nascono ufficialmente gli Stati Uniti d’America. Negli Usa, si celebra dunque oggi la più importante e sentita festività nazionale. I 13 Stati dell’Unione riusciranno, in realtà, a liberarsi dell’egemonia della Gran Bretagna solo nel 1781 e ottennero il riconoscimento dei britannici in quanto paese autonomo, solo due anni ...

Accadde oggi - 3 luglio 1990 e 3 luglio 1998 : maledetti rigori! : Si rinnova il classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro a due Mondiali sfortunati per l’Italia: quello del 1990 e quello del 1998. La nostra Nazionale non è mai stata infallibile dal dischetto, ma è incredibile come in quelle due occasioni l’eliminazione degli azzurri avvenne il 3 luglio. Nel 1990 in semifinale contro l’Argentina l’Italia pareggiò 1-1 e si decise tutto dal ...

Accadde oggi - 2 luglio 2000 : il golden goal di Trezeguet beffa l’Italia : Si rinnova l’appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 2 luglio 2000, una data triste per il calcio italiano: la Francia beffò l’Italia nella finale dell’Europeo. Una finale conquistata soffrendo contro l’Olanda, con Toldo assoluto protagonista: prima due rigori neutralizzati in partita, poi ancora uno nella serie finale (con due errori degli Oranje). Francia che aveva superato il ...

Accadde oggi - 29 giugno 1958 : il mondo scopre Pelé al Mondiale di Svezia : Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 29 giugno 1958, data in cui il mondo scopre Pelé, assoluto protagonista del Mondiale vinto dal Brasile in Svezia. I verdeoro vinsero il proprio girone davanti a URSS, Inghilterra e Austria, poi eliminarono in ordine Galles e Francia prima di giocarsi la finale contro i padroni di casa svedesi. Dopo 3′ è la Svezia a passare con ...

Accadde oggi – 28 giugno 1994 - Salenko show e il record di reti in una singola partita di un Mondiale : La consueta rubrica di CalcioWeb “Accadde oggi” ricorda un evento di ben 25 anni risalente al Mondiale di Usa 1994. Era infatti il 28 giugno 1994 e si registrava il record, che resiste ancora, di reti segnate da un singolo calciatore in una partita di Coppa del Mondo. Il calciatore in questione è Oleg Salenko, attaccante sovietico e russo dal 1991 brevemente tesserato anche dalla federazione ucraina. La partita di cui ...

Accadde oggi : nel 1980 si consumava uno dei più grandi ‘misteri’ italiani - la strage di Ustica [GALLERY] : Era proprio il 27 giugno quando, nel 1980, si verificava quella che sarebbe passata alla storie come la strage di Ustica: al largo dell’omonima isola un DC-9 della società Itavia precipitò in mare provocando la morte di 81 persone. Come si legge sul sito web realizzato per ricordare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accaduto “il 27 GIUGNO 1980 parte da Bologna, dall’aeroporto Guglielmo Marconi, il volo Itavia 870 Bologna-Palermo; sono le ...

Accadde oggi – 26 giugno 1954 - Austria-Svizzera : la partita con più reti ad un Mondiale - tra caldo torrido e collassi : Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 26 giugno 1954 quando si giocò Austria-Svizzera, tutt’ora la partita con più reti realizzate in una singola gara dei Mondiali. Il quarto di finale disputato in terra elvetica passò alla storia come “L’infuocata battaglia di Losanna“. E’ un caldissimo pomeriggio d’estate, la temperatura supera i ...

Accadde oggi - 26 giugno 2003 : Marc Vivien Foe muore durante la semifinale di Confederations Cup : Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 26 giugno 2003 per ricordare una giornata triste per il calcio: moriva, infatti, Marc Vivien Foe. Nato a Yaounde, in Camerun, il 1 maggio del 1975, Foe aveva dipanato la sua carriera in Francia e in Inghilterra: dal Lens al West Ham, dal Lione al Manchester City. Centrocampista difensivo, ma che non disdegnava l’inserimento in ...