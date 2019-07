Abusi di minorenni | lo scandalo Epstein rischia di travolgere il Segretario al Lavoro di

Sesso con un 14enne! Abusi su 19 alunni minorenni - nei guai ex professore di scienze di 50 anni : È stato dichiarato colpevole per aver avuto rapporti sessuali con più di 19 dei suoi ex alunni, alcuni di età inferiore ai 16 anni. Dovrà scontare la sua condanna a 31 anni di carcere Michael Earl Kelly, 50 anni ed ex professore di scienze del North Carolina, Stati Uniti, la cui sentenza è stata emessa all'inizio della settimana, dopo l'arresto verificatosi nel febbraio del 2018. Stando a quanto ricostruito e riportato dalla stampa ...

Brindisi - presunti Abusi sulle nipotine minorenni : arrestato nonno 70enne : Una brutta storia arriva dalla provincia di Brindisi, precisamente da Fasano, dove questa mattina all'alba i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 70 anni, nonno di tre adolescenti di età compresa tra 14 e 10 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto in questione, per anni, avrebbe sottoposto le piccole ad abusi di natura sessuale. ...

Il cardinale australiano George Pell farà ricorso contro la sua condanna per Abusi sessuali su minorenni : Oggi il cardinale australiano George Pell, ex consigliere stretto di Papa Francesco e prelato di più alto grado mai condannato per abusi sessuali su minorenni, farà ricorso contro la condanna a sei anni di carcere per cui si trova in prigione da