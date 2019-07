15 ricette di piatti estivi facili e veloci

vanityfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Bruschetta avocado, pomodoro, uova sodeMuffin salati con spinaci e formaggioSformatini di patateInsalata di anguriaTorta rustica con mozzarella e pomodorini Zucchine al tonnoInsalata di orzo e faveSpaghetti pomodorini, zucchine e burrataZuppa fredda di piselli e zucchineInsalata di polpoPollo allo yogurtAlici dorate e fritteMillefoglie con panna all'amarenaSorbetto di ciliegieCrema fredda al caffèIl tempo di cucinare è sempre poco e la voglia di farlo d’estate è ancora meno. Con il caldo i fornelli possono diventare l’incubo di molti, ma questa è anche la stagione che regala gli ingredienti più gustosi eda preparare: per esempio il miglior pesce fresco e tante verdure piene di sapore già da crude o che richiedono cotture molto. Esempi da provare? Nella gallery sopra ne trovate 15: sono 15disaporiti e semplicissimi da fare per affrontare la ...

macro_cultura : 1400 ricette per piatti con verdure per non mangiare ciò che ha un volto - sje464 : Dolci e desserts pugliesi. Le ricette dei piatti tipici della Puglia -