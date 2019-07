Zero su Netflix sarà un ambizioso racconto dell’Italia multietnica oltre gli stereotipi

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Prima la criminalità, la corruzione, la violenza e la prostituzione; adesso la società. Dopo Suburra e Baby,– sunel 2020 – è la terza serie tv italiana della piattaforma. Questa volta l'ispirazione arriva dal libro Non ho mai avuto la mia età, del giovane di origine angolana Antonio Dikele Distefano. Come il titolo stesso lascia intendere, la storia è quella di un ragazzo senza nome –, appunto – che dalla vita ha avuto poco o nulla. Non ha la cittadinanza, non ha una madre, non ha soldi né speranze di un futuro dignitoso. Come qualsiasi giovane che non possa concedersi il lusso di avere la propria età,ha dovuto accettare molto presto il fatto che certe cose non si possono chiedere ai genitori, che ciò che è giusto non è patrimonio di tutti. Il romanzo racconta la vita difra i 7 e i 18 anni nella dura periferia milanese. È una fase di ...

SecondoPaulo : RT @razorblack66: DIREI CHE CI MANCAVA NO?? Zero: Netflix annuncia la serie originale sui giovani neri italiani - Coinsquolino : Zero: annunciata la nuova serie originale italiana per Netflix - guyfawkes2_0 : RT @razorblack66: DIREI CHE CI MANCAVA NO?? Zero: Netflix annuncia la serie originale sui giovani neri italiani -