Zero | Netflix annuncia una nuova serie tv italiana ideata da Antonio Dikele Distefano

'Zero' - la nuova serie italiana su Netflix : La storia di un ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione, con uno straordinario superpotere

Netflix - Zero nuova serie originale italiana (VIDEO) : Proprio mentre a Milano è in corso la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali 2019 della Rai, Netflix ha annunciato una nuova serie originale italiana dal titolo Zero. Da un'idea di Antonio Dikele Distefano, stella nascente nel panorama editoriale italiano, Zero racconta la storia di un timido ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione con uno straordinario superpotere. Un moderno supereroe che riuscirà ad ...

Zero - per Netflix da un’idea di Antonio Dikele Distefano : Continuano le nuove produzioni originali di Netflix in Italia: il colosso dello streaming ha annunciato la realizzazione di una nuova serie dal titolo Zero frutto di un’idea originale dello scrittore Antonio Dikele Distefano. Il giovane scrittore di origini africane ma italianissimo – è nato infatti a Busto Arsizio (Lombardia) nel 1992 – è un autore Mondadori e ha vinto nel 2018 il premio Fiesole con il suo libro Non ho mai ...