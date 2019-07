oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Manca un mese esatto al torneo diallediche andrà in scena al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. L’Italia, attualmente in collegiale a Civitanova, andrà a caccia del pass per la rassegna a cinque cerchi: gli azzurri dovranno vincere il girone che comprende Serbia, Camerun e Australia. La battaglia campale contro gli slavi sarà verosimilmente decisiva nella lotta per un posto nel Sol Levante, altrimenti tutto sarà rimandato al torneo europeo in programma a gennaio. I ragazzi del CT Chicco Blengini si avvicineranno al fine settimana più importanta dell’anno disputando quattro: si incomincia il 24 luglio contro la Slovenia a Civitanova, si replicherà due giorni dopo sempre contro i balcanici a Chieti. La settimana successiva, invece, doppio appuntamento proprio a Bari contro il Belgio in modo da testare il palazzetto ...

OA_Sport : Volley, Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020: l’Italia si prepara con 4 amichevoli. Calendario, avversari, programma… - 3KiB3 : RT @PowervolleyMI: Piano, Pesaresi e Sbertoli sono nel gruppo che si ritroverà a Civitanova per il test amichevole in vista del torneo di q… - PowervolleyMI : Piano, Pesaresi e Sbertoli sono nel gruppo che si ritroverà a Civitanova per il test amichevole in vista del torneo… -