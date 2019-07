Volley | Juantorena in una foto senza scarpe | potrebbe esserci un nuovo shoes gate azzurro

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Storia tormentata quella del forte schiacciatore cubano naturalizzato italiano, Osmany, con la nazionale azzurra in questa pazza estate di pallavolo, iniziata con l'addio alla selezione annunciato da tempo e poi ritrattato, la ricerca attraverso tanti esperimenti del coach Blengini di giovani sostituti nel suo ruolo, riposi utili (e graditi al campione) per poi finire ad un mese dalle partite più importanti della stagione, quelle valide per la qualificazione olimpica, con delle polemiche che abbiamo già visto e sentito con un altro giocatore della nazionale italiana come protagonista pochi anni addietro e sempre per le stesse problematiche che stanno venendo fuori in queste ore a causa dei contratti con gli sponsor e gli obblighi imposti dalla Federazione Italiana di Pallavolo sulle attrezzature tecniche da utilizzare. Secondo quanto riportato sul blog dedicato alla pallavolo ...

viveremarche : Volley: Nazionale in ritiro a Civitanova, i 15 convocati per la prima parte del collegiale. Ci sono Juantorena, Bal… - viveremacerata : Volley: Nazionale in ritiro a Civitanova, i 15 convocati per la prima parte del collegiale. Ci sono Juantorena, Bal… - viv_civitanova : Volley: Nazionale in ritiro a Civitanova, i 15 convocati per la prima parte del collegiale. Ci sono Juantorena, Bal… -