Volkswagen - 28 Amarok per le coste portoghesi

(Di martedì 9 luglio 2019) Laha rinnovato il proprio supporto al progetto Seawatch fornendo 28 esemplari dell'per l'Instituto de Socorros a Náufragos portoghese. La collaborazione è attiva dal 2011 e ogni anno il parco veicoli dell'associazione viene aggiornato. In media la flotta percorre circa 300.000 km ogni anno e fino a oggi sono stati effettuate 2.100 missioni, salvando circa 400 persone.V6 diesel con defibrillatore a bordo. I pick-up tedeschi pattuglieranno ledel Portogallo per prestare soccorso alle persone in difficoltà in mare e sono dotate di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza necessari nel vano posteriore, oltre a una livrea specifica. Rispetto agli esemplari utilizzati in passato è stato aggiunto a bordo anche un defibrillatore e la versione scelta per questo impiego è la V6 turbodiesel con trazione integrale 4Motion.

