Violenza sulle donne | la Regione Lazio è impreparata

Violenza sulle donne - Salvini : “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” : L’accusa di sessismo da parte del sottoregretario Spadafora a Salvini per il caso della comandante Rackete? “Cosa sta a a fare al governo con me? Sta al governo con un pericoloso maschilista? Fossi in lui mi dimetterei. Non ritendendomi io razzista e maschilista non ho nulla da rispondere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al Cara di Mineo (Catania), risponde alla stampa sulle accuse di sessimo e ...