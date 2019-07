Violenza su donne : Valente - ‘gravissimo Salvini abbia cancellato conferenza stampa’ (2) : (AdnKronos) – “Per le donne invece -sottolinea Valente- contano fatti e risultati, tutte le energie devono essere spese in questa direzione : faccio l’esempio del Codice Rosso, hanno respinto senza motivazione ,e nonostante gli appelli provenienti da più parti, tutti i 90 emendamenti proposti per rafforzare la tutela delle donne vittime di Violenza. Oggi ci si muove nel solco avviato dai precedenti governi, non sono ...

Violenza sulle donne - Erika Stefani contro Spadafora : "Vile utilizzare un tema così" : L’intervista a Repubblica del sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, non è affatto piaciuta alla Lega. Spadafora infatti si è chiesto: “Come facciamo a contrastare la Violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti?”. E ha individuato tra questi “gli attacchi verbali del vicepremier alla capitana ...

Aic - Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI : progetto contro la Violenza sulle donne : Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI, il progetto di AIC, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “Il simbolo del progetto è un narciso, un fiore che ha un doppio significato. Rappresenta vanità e bellezza dell’uomo. L’Aic – ha affermato ancora Tommasi – vuole ...

Violenza su donne : intesa Regione Lombardia-Ordine avvocati per formazione : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Un protocollo d'intesa in materia di formazione al contrasto della Violenza sulle donne, all'interno degli interventi di prevenzione e sostegno alle vittime, che mette a disposizione 40mila euro di finanziamento. Lo hanno firmato la giunta della Regione Lombardia, su pr

Miss Progress e Amnesty International contro la Violenza sulle donne : Dopo la Fondazione IEO-CCM per il tema Salute e il WWF per l’Ambiente, l’associazione culturale In Progress annuncia la collaborazione

Veneto : sempre più donne si rivolgono ai centri anti Violenza (2) : (AdnKronos) - La strutture attive in Veneto per contrastare la violenza contro le donne e accogliere e proteggere le vittime sono salite a 44 (22 centri antiviolenza e 22 case rifugio), con l’apertura di un nuovo centro antiviolenza a Legnago e di tre case rifugio nelle province di Verona, Treviso e

Veneto : sempre più donne si rivolgono ai centri anti Violenza : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - sempre più donne in Veneto si rivolgono ai centri antiviolenza: il report annuale sull’attività dei centri antiviolenza e delle Case rifugio (da oggi online nel sito della Regione Veneto) rivela che nel 2018 le segnalazioni sono aumentate del 79 %, passando dai 4733 co

Verso l'espulsione gli stranieri arrestati per Violenza su donne : Giovanni Corato ? La toga rossa a Salvini: "Quei 4 stranieri vanno espulsi" Il Viminale ha avviato le procedure per l'espulsione dei quattro stranieri che hanno commesso violenza sulle donne, come chiesto da una toga rossa La toga rossa segnala quattro stranieri arrestati per violenza sulle donne e il Viminale risponde. Che fosse un "assist" o una "critica" alle politiche messe in atto da Matteo Salvini, la lettera ...

La Violenza sulle donne disabili : La violenza contro le donne ha molte forme: sessuale, fisica, psicologica, economica. Questo vale anche per le donne con disabilità, dove la presenza di una disabilità rende la violenza peculiare. Il fatto che la donna presenti una disabilità, e quindi possa trovarsi in una situazione di dipendenza per quanto riguarda ad esempio l’assistenza da parte di un caregiver, che magari è lo stesso autore della violenza, fa sì che gli ausili, ...

Grande Fratello 16 - la denuncia del Moige : "Chiare scene di Violenza sulle donne" : Non c'è edizione del Grande Fratello senza esposto del Moige, il Movimento Italiano Genitori, che nel pomeriggio di martedì 28 maggio 2019 ha diffuso un comunicato stampa con cui ha annunciato di aver presentato oggi una denuncia all'Agcom e al Comitato Media e Minori contro il reality di Canale 5.È stata la puntata del Grande Fratello andata in onda meno di 24 ore fa ad aver spinto l'associazione di promozione sociale, che da anni si ...

Il congedo lavorativo per le donne vittime di Violenza : la domanda si fa online : Il recupero psicologico per le donne vittime di violenza di genere tra le mura domestiche è un percorso lungo e faticoso. Per questo, già da tempo, è stato introdotta la possibilità di un congedo retribuito per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, ampliato poi anche alle lavoratrici autonome e a quelle del settore domestico, per rendere loro possibile svolgere i percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del ...

Chignolo Po. Opera di Milena Quercioli all’asta contro la Violenza su donne e bambini : Il 9 giugno presso il Castello di Chignolo Po (PV) si terrà un gala di beneficenza organizzato dalla Women Talent

Mara Carfagna - l'Onu aderisce alla campagna contro la Violenza sulle donne "Non è normale che sia normale" : L’Onu aderisce a #nonènormalechesianormale, la campagna istituzionale contro la violenza sulle donne presentata il 25 novembre dalla Vicepreside della Camera Mara Carfagna. Con un tweet pubblicato da UnWomen, l’ente per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, anche le Nazioni Unite annunc