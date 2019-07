Violento temporale su Arezzo | grandine grossa e danni

Violento temporale su Ancona e provincia : vasti allagamenti - disagi e alberi spezzati : L'ammasso temporalesco che nel pomeriggio ha attraversato l'Emilia Romagna, causando danni abbastanza evidenti e tanti disagi per via delle piogge intense e la grandine, ha raggiunto anche le Marche...

Violento temporale su Venezia : nubifragio e venti tempestosi sulla laguna [VIDEO] : Come previsto il nord-est è stato nuovamente teatro di forti temporali quest'oggi, esattamente come accaduto nell'ultimo week-end per effetto di una "stressante" staticità barica all'interno del...

Maltempo : Violento temporale a Trento e in valle Adige : Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi su Trento e in tutta la valle dell’Adige con numerose chiamate ai vigili del fuoco, in particolare per le piante d’alto fusto cadute per le strade, come hanno documentato le immagini della Tgr Rai. Danni sono segnalati anche in altre zone dell’Alto Adige, da Egna a Ora, da Termeno a Cortaccia, lungo la via del vino: sono segnali non soltanto alberi caduti, con ...

Maltempo : Violento temporale MCS sta colpendo la Pianura Padana - nubifragi e grandine in atto : Come ampiamente previsto stamattina, la Pianura Padana sta facendo i conti con un vasto sistema temporalesco formatosi nell'arco di 2 ore e che, presumibilmente, continuerà ad avvolgere gran parte...

Violento temporale colpisce Kiev. Le immagini dalla capitale ucraina. : Forte instabilità sta interessando alcuni settori dell'Europa orientale, dove l'aria molto calda legata all'ondata di calore di origine sub-tropicale in atto è entrata in contrasto con...

Violento temporale su Modena : gravi danni nella citta' emiliana - le FOTO : Come ampiamente previsto forti temporali si stanno verificando sulle regioni settentrionali per effetto del transito di un cavo d'onda di origine atlantico. Dopo una mattinata per lunghi tratti...

Violento temporale con vento oltre 100 km/h durante "barcolana" svizzera [VIDEO] : Immagini impressionanti quelle che arrivano dalla svizzera e più precisamente dal lago di Ginevra. Nei giorni scorsi (14-16 Giugno) si è svolto l'evento Bol d´Or Mirabaud, la "barcolana"...

Violento temporale nel tarantino : fiumi di acqua e grandine a Campomarino di Maruggio [VIDEO] : Come previsto l'instabilità sta continuando ad interessare le regioni del centro-sud a causa della persistenza di una vasta sacca d'aria fresca che contribuisce all'esaltazione dei fenomeni...

Meteo - forte maltempo per il ciclone maghrebino : Violento temporale a Perugia - disagi e incidenti [VIDEO] : Ore di maltempo estremo in Italia per il ciclone posizionato tra Sicilia e Sardegna. Nella notte, forti piogge hanno interessato la Sardegna. In questo momento, invece, violenti temporali si stanno abbattendo sul Centro Italia, soprattutto tra Umbria e Toscana. Particolarmente critica la situazione a Perugia, dove un forte temporale ha allagato la città, creando tantissimi disagi e alcuni incidenti. La circolazione è stata ampiamente ostacolata ...

Maltempo Sicilia : Violento temporale su Catania - interventi dei pompieri : Per causa del violento temporale che si e’ abbattuto su Catania i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 20 interventi di soccorso. In particolare per allagamenti di garage e cantinati, strade allagate, persone bloccate in auto in panne e distacco di intonaci dovuti ad infiltrazioni d’acqua. Una decina gli interventi ancora in corso. I comuni maggiormente interessati sono: Adrano, Mascalucia, Biancavilla e a Catania in particolare il ...