zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-07-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN TAMPONAMENTO CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, E’ LA CAUSA DELE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E ARDEATINA SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA POI CODE ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, QUI PER UN’AUTO IN PANNE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN TAMPONAMENTO CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, E’ LA CAUSA DELE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E ARDEATINA SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA POI CODE ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, QUI PER UN’AUTO IN PANNE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN TAMPONAMENTO CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI, E’ LA CAUSA DELE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI, PONTINA E ARDEATINA SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA POI CODE ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, QUI PER UN’AUTO IN PANNE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNACODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E PRENESTINA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNACODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E PRENESTINA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E OSTIENSE; SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA; CODE SULLA CASSIA VIENTANA TRA PRATO LA CORTE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA TRIONFALE E AURELIA; DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA TRIONFALE E AURELIA; DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO; FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO; FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E L’APPIA; SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI; SI RALLENTA ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; SI ...