romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-07-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNACODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASILINA E PRENESTINA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E OSTIENSE; SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA; CODE SULLA CASSIA VIENTANA TRA PRATO LA CORTE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA TRIONFALE E AURELIA; DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA TRIONFALE E AURELIA; DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO; FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 9 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO; FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E L’APPIA; SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI; SI RALLENTA ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI; RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI; RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA; CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO S. MICHELE PER GUASTO AD UNA CONDUTTURA IDRICA IN DIREZIONE TERRACINA. RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA; CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO S. MICHELE PER GUASTO AD UNA CONDUTTURA IDRICA IN DIREZIONE TERRACINA. RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE ...