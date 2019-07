Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA TRIONFALE E AURELIA; DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: DISAGI ALLA CIRCOLazioNE PER UN VEICOLO IN FIAMME CHE PROVOCA LUNGHE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 TRA IL BIVIO PER Roma-SUD E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI; TRAFFICO INTENSO CON CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE IN DIREZIONE VITERBO; SI ...

