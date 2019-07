Via Clerici | dentro Cuccarini | i palinsesti Rai torna Fiorello | ma su Play

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019)su Rai, Antonellafuori (almeno fino alla primavera del 2020), Lorellain prima serata con La vita in diretta su Rai 1. Sono queste alcune delle novità deiRai presentati oggi. A Mara Venier, oltre che a Domenica In, anche il prime time con un “emotainment show”, ‘La Porta dei sogni’; Enrico Ruggeri porterà la musica nel racconto televisivo con ‘Una vita da cantare’: Gigi D’Alessio invece avrà tutto per sè un programma “su come si diventa italiani, non dimenticando l’intreccio col territorio”, ‘Vent’anni che siamo italianì’. Una serata evento con Renzo Arborededicata a Renato Carosone è il programma con il quale il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha iniziato l’esposizione deiautunnali ...

